Пушилин заявляет, что боевики не захватывали Коминтерново

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Пушилин сказал на пресс-конференции в Москве.

"Сегодня там работает ОБСЕ, это "серая зона", Коминтерново продолжает там находится", - сказал Пушилин.

Информацию о захвате этого населенного пункта он назвал "инсинуацией".

"ДНР" не захватывала этот населенный пункт, там работает ОБСЕ", - добавил он.

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По его словам, нужно дождаться выводов ОБСЕ, которые подтвердят его слова "об отсутствии в этом населенном пункте военных".

Пушилин считает важным, чтобы этот населенный пункт оставался "серой зоной".

При этом он заявил, что "украинская армия заняла 8 населенных пунктов в серой зоне".

"Были захвачены семь населенных пунктов, а потом еще один", - сказал он.

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По его словам, это "повышает вероятность боестолкновений, так как противоборствующие стороны оказываются в прямой видимости".

"Мы стараемся этого избежать", - добавил Пушилин.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с последними событиями вокруг Коминтерново и двух близлежащих селах Заиченко и Водяное.

С аналогичным заявлением выступил сегодня в Верховной Раде и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По словам представителя администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, есть предварительная договоренность о допуске миссии ОБСЕ в Коминтерново, куда представители миссии ранее не смогли попасть.