Есть предварительная договоренность о допуске миссии ОБСЕ в Коминтерново – Лысенко

О такой договоренности сообщил в эфире "5 канала" представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Сегодня есть предварительная информация, что представителей ОБСЕ намеревались запустить в Коминтерново, как оно будет на самом деле, будем смотреть дальше", – сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала установлены мины и растяжки перед въездом в занятое контролируемыми Россией боевиками село Коминтерново в Донецкой области. На блокпосту на юго-западном въезде в поселок представитель Вооруженных сил Украины сообщилинструкторам ОБСЕ, что рано утром было замечено 5 танков, четыре 120-мм гаубицы и 100-150 членов "ДНР" в поселке. Накануне 22 декабря, контролируемые Россией боевики вообще не допустили наблюдателей на территорию села.