Аваков требует созвать СНБО из-за захвата боевиками трех поселков

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К ночи стало ясно, что это не эпизод .. Сначала сдали Коминтерново, потом Заиченково и Водяное? А что дальше? В день по украинскому селу? Минский процесс говорите? Генштабу виднее? (...) Необходимо срочно вырабатывать реакцию! Необходимо созвать СНБО", - подчеркнул Аваков.

До ночі стало ясно, що це не епізод .. Спочатку здали Комінтерново, потім Заіченково і Водяне? А що далі? У день по укра... Posted by Arsen Avakov on Wednesday, December 23, 2015

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, расположенного в «серой зоне» возле Мариуполя.

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По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.