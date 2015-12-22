Боевики не допустили ОБСЕ в Коминтерново и попытались проникнуть дальше – штаб АТО

Сегодня днем вражеская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть из Коминтерново на подконтрольную силами АТО территорию. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр АТО.

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По информации штаба, после короткого боя ДРГ вынуждена была отступить.

Также сообщается, что бандиты не допустили представителей ОБСЕ для работы в районе Коминтерново, а уже под вечер обстреляли позиции сил АТО на этом участке линии разграничения из 82-мм минометов.

Не прекращаются вооруженные провокации со стороны пророссийских гибридных бандформирований и на других участках линии разграничения сторон.

В общем, с начала суток, боевики почти тридцать раз прибегли к вооруженным провокациям против наших защитников.

"В течение дня захватчики из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов били по нашим позициям в районе Песков, Опытного, южнее Авдеевки и возле Красногоровки неподалеку временно оккупированного Донецка. По украинским воинам на подступах к Марьинке прицельно бил снайпер противника", - добавили в пресс-центре.

На север от Горловки зафиксировано несколько вооруженных провокаций неподалеку Новгородского, Майорска и Зайцево. Там боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.