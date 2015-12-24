Боевики обстреливали позиции сил АТО недалеко от донецкого аэропорта

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "С 18 часов вчерашнего дня до полуночи трижды из стрелкового оружия захватчики обстреливали наши позиции у Зайцевого, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Лозового. Неприцельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов бандиты вели в сторону наших защитников в районе Опытного, южнее Авдеевки, недалеко от донецкого аэропорта. Также они обстреливали наших защитников севернее Горловки – у Майорска, Новгородского, Зайцево и Лозового и прочее", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в пресс-центре отметили, что с начала этих суток зафиксировано 5 случаев нарушения боевиками режима полной тишины.

В сообщении указывается, что "из автоматических станковых гранатометов они обстреляли одно из подразделений сил АТО у Зайцево, крупнокалиберных пулеметов – вблизи Троицкого, из стрелкового оружия вели огонь в направлении наших позиций под Новгородским и Майорском".

Ситуация в Луганской области и на Мариупольском направлении остается без изменений. На протяжении ночи там было относительно тихо, подытожили в пресс-центре.