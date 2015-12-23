Военные опровергли информацию об обстреле Попасной из "Градов"

Утренний обстрел Попасной Луганской области боевики совершили не из "Градов", а из минометов, которые также запрещены использовать Минскими соглашениями.

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