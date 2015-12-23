Военные опровергли информацию об обстреле Попасной из "Градов"
15:07, 23 декабря 2015Война
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Утренний обстрел Попасной Луганской области боевики совершили не из "Градов", а из минометов, которые также запрещены использовать Минскими соглашениями.
REUTERS
Об этом заявил пресс-офицер 59-й бригады, сообщает ТСН.uа.
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Напомним, по данным Луганской ОВГА, сегодня, 23 декабря, около 9:00 террористы со стороны села Калиновое (подконтрольное так называемой "ЛНР") осуществили обстрел из реактивной установки "Град" города Попасная.
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