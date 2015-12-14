За сутки в зоне АТО ранены двое военных, погибших нет

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб, но двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, в течение последних суток противник для обстрелов использовал гранатометы и минометы, также работали снайперы.

«В результате этих активных обстрелов погибших, к счастью, у нас нет, но двое воинов получили ранения», - сказал Лысенко.

Информируя подробно о ситуации на Донбассе, он отметил, что на Луганском направлении вчера было абсолютно тихо, на Донецком - на Светлодарской дуге, хотя и было относительно спокойно, но зафиксировано несколько провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.

«В окрестностях Горловки, Зайцево, Майорска и Новгородской режим тишины нарушался в течение всего дня. Были зафиксированы и один обстрел из миномета калибра 82 мм, и работа вражеского снайпера», - отметил Лысенко.

На западных окраинах Донецка, по его словам, эпицентром боевых действий была Красногоровка. Вчера там произошла серия обстрелов из минометов калибра 82 мм, в ходе этого обстрела было выпущено не менее 30 мин, добавил спикер.

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Также вражеские провокации были зафиксированы по всей линии фронта от Авдеевки до Марьинки.

На Мариупольском направлении противник нарушил режим тишины только вблизи Широкино - там до рассвета оккупанты совершили серию выстрелов из гранатометов.