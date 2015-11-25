В ноябре саперы обезвредили свыше полутысячи взрывных устройств на Донецком направлении

Военные саперы Вооруженных сил Украины выявили и обезвредили свыше 540 взрывоопасных предметов на Донецком направлении в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, усилия саперов на Донецком направлении сосредоточены на разминировании дорог и зданий.

«Только в ноябре саперы выявили и обезвредили свыше 540 взрывоопасных предметов, в том числе самодельных взрывных устройств, а также противотанковые и противопехотные мины», - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что проводится работа с местными жителями, которых постоянно предупреждают об опасности контакта с боеприпасами.