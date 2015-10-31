В Сватово саперы завершили очистку внешнего хранилища и начали работу на складе боеприпасов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В общем день, что в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей.

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Продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса. «При содействии подразделений гражданско-военного сотрудничества для восстановления школ в населенных пунктах Луганское и Мироновское были доставлены строительные материалы (песок, кирпич, шпаклевка, грунтовка и прочее). Для отопления жилищ в Луганское было доставлено 15 тонн угля», - говорится в сообщении.

Военные, которые несут службу на передовой, тоже не остаются без внимания волонтерских организаций. «Нашим бойцам в населенных пунктах Старогнатовка, Новопавловка, Гранитное и другие были доставлены продукты питания, теплая одежду, вода и средства гигиены», - сообщают в штабе АТО.