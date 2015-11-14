За минувшие сутки на Донбассе погибли 5 военнослужащих, 4 ранены – АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий мы потеряли 5 воинов, еще 4 были ранены ... Это произошло вблизи Верхнеторецкого и Марьинки», - сказал Лысенко.

Читайте такжеГенштаб показал новые доказательства присутствия российских военных на Донбассе (фото, документы)

Кроме того он сообщил, что на Луганском направлении было зафиксировано 3 вражеских провокации, где применялось стрелковое оружие. Это произошло в городе Счастье и вблизи поселка Новотошковское.

На Донецком направлении вблизи Зайцевого и Майорска также произошло несколько провокаций боевиков.

«Вечером серия вражеских провокаций прокатилась вдоль всей линии фронта: Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка. В основном оккупанты располагались в прилегающих кварталах Донецка и использовали стрелковое оружие и гранатометы», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября, около 20 часов вечера в районе Верхнеторецкого произошло боевое столкновение. При этом в ходе 2-часового боя российско-террористические войска применяли не только вооружения БМП-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а и 82-миллиметровые минометы, которые, в соответствии с Минскими договоренностями, уже должны быть отведены не только Украинской стороной, но и наемниками.