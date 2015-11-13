Боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов силы АТО в Зайцево и Счастье

Террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Зайцево и Счастье.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

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13 ноября террористы продолжили обстреливать украинские позиции, отмечает пресс-центр.

«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли Зайцево и Счастья. Также наемники совершили 5 провокационных обстрелов наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Опытного, Майорска и Зайцево», - отмечается в сообщении.