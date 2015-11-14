У Верхнеторецкого произошел двухчасовой бой, враг традиционно сбежал - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Около 20 часов вечера в районе Верхнеторецкого произошло боевое столкновение, которое традиционно завершилось бегством врага с поля боя. При этом в ходе 2-часового боя российско-террористические войска применяли не только вооружение БМП-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а и 82-миллиметровые минометы, которые, в соответствии с Минскими договоренностями, уже должны быть отведены не только украинской стороной, а и наемниками", - отмечается в нем.

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В целом, по данным украинских силовиков, боевики ведут обстрелы на всех направлениях.

"Начиная с 18 часов вчерашнего вечера, российско-террористические наемники продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Донецком – из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – террористы вели провокационный огонь по Опытному, Песках, Марьинке, Новгородскому, Новоселовке Второй, Верхнеторецкому, Красногоровке и Авдеевке", - сказано в сообщении.

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При этом для обстрелов украинских позиций близ Авдеевки боевики использовали 82-миллиметровые минометы.

На Артемовском направлении террористы вели огонь по Майорску из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на Мариупольском – по Ломакино – из стрелкового оружия. Кроме того, наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО вблизи Новотошковского и Широкино.