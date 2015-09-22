ОБСЕ заметила на Донетчине агитационные билборды боевиков по проведению псевдовыборов

Об этом говорится в отчете миссии от 21 сентября, опубликованном сегодня.

"В городе Донецк Специальная мониторинговая миссия зафиксировала рекламные щиты (билборды) о проведении так называемых "местных выборов" в районах, подконтрольных "Донецкой народной республике", 18 октября", - заявили в миссии.

В то же время наблюдатели ОБСЕ сообщили, что в Донецкой и Луганской областях не было зафиксировано фактов нарушения режима прекращения огня. При этом во время нахождения в контролируемой Украиной Чабановке представители Вооруженных сил Украины сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на растяжке, и еще один получил ранение.

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Находясь в Дебальцево, инструкторы ОБСЕ наблюдали за проведением совместных тактических учений вооруженных боевиков "ЛНР" и "ДНР". Члены миссии увидели десять основных боевых танков Т-64 в 200 метрах от главной дороги возле города и еще 6 боевых машин пехоты на расстоянии 1 км.

Кроме того, миссия посетила три места хранения отведенного тяжелого вооружения от линии разграничения на подконтрольных боевикам "ДНР" территориях. Наблюдатели зафиксировали, что в одном из этих мест не было шести 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".