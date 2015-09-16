ОБСЕ зафиксировала на Луганщине сосредоточение значительного количества тяжелого вооружения боевиков

Об этом говорится в отчете за 15 сентября, опубликованном сегодня.

Миссия отмечает, что в Луганской области общая ситуация остается спокойной. Наблюдатели зафиксировали один факт нарушения режима прекращения огня. В контролируемом правительством Украины Золотом (60 км к юго-западу от Луганска), миссия слышала два выходных одиночных выстрела из стрелкового оружия на расстоянии 1 км к юго-западу от места пребывания наблюдателей.

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"В тренировочном лагере "Луганской народной республики" у Красного Луча (55 км к юго-западу от Луганска), что находится за линией разграничения, специальная мониторинговая миссия наблюдала за 43 реактивными системами залпового огня БМ-21"Град" (калибром 122-мм), 16 самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" (калибром 122мм) и 10 гаубицами 2А65 Мста-Б (152 мм), которые были на буксире", - отмечается в отчете.

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Также, миссия зафиксировала перемещение военного вооружения в нарушение определенных Минскими соглашениями мест для его отвода. В частности, на западных окраинах подконтрольного боевикам "ДНР" села Стила (35 км к югу от Донецка, 70 км к северо-востоку от Мариуполя), миссия видела один основной боевой танк Т-64, который стоял во дворе частного дома. Также, в поселке Сердитый (43 км к востоку от Донецка), наблюдатели увидели 5 танков Т-72, которых сопровождали два пассажирских транспортных средства марки "Лада", окрашенных в военные цвета. Эта техника двигалась на восток.