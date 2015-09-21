Эксперты Bellingcat создали карту пересечения российскими военными границы с Украиной

В Bellingcat также обнародовали онлайн-реконструкцию случаев пересечения границы, передает Радио Свобода со ссылкой на сайт разведывательной группы.

Команда Bellingcat, проанализировав спутниковые снимки, пришла к выводу, что есть как минимум 60 дорог для незаконного пересечения российскими войсками украинской границы.

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Кроме того, в докладе есть описание около 30 пограничных переходов и тесных взаимосвязей между всеми основными пересечениями границы и большими битвами в пограничной зоне на Донбассе.

Доказательства подтверждают, что российские военные принимали участие в войне в течение всего лета 2014 года, отметили в Bellingcat.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Bellingcat провели анализ вторжения российской армии в Украину, используя посты в соцсетях. Используя карту, аналитики определили кластеры и "вбросы", сопоставив информацию из соцсетей, чтобы сделать собственные выводы.