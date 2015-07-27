ОБСЕ пересмотрит свою деятельность на Донбассе из-за обстрелов наблюдателей СММ

22:59, 27 июля 2015
Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о пересмотре своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе из-за инцидента, который произошел возле города Счастье Луганской области.

УНИАН

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Twitter.

«В результате инцидентов с безопасностью в течение последних дней, в том числе возле Счастья, СММ пересматривает свою мониторинговую деятельность в определенных районах зоны конфликта», – говорится в сообщении.

Кроме этого, СММ подчеркивает необходимость обеспечения безопасности для работы наблюдателей.

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«СММ еще раз подчеркивает абсолютную необходимость наблюдателям иметь безопасный доступ для выполнения своего мандата», – сообщили в СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине подтвердила, что ее наблюдатели попали под обстрел в районе Счастья Луганской области. В организации также отметили, что СММ невооруженная гражданская миссия, требует безопасного, неограниченного доступа для выполнения мандата.

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