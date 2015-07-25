Соглашение об отводе оружия калибром до 100 мм должно быть подписано не позднее 3 августа - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу СТБ.

"Переговоры в "нормандском формате" никогда не бывают легкими. Но я могу сказать, что на этом раунде, на этом этапе удалось достичь определенного прогресса. Первая позиция — это то, что по моему настоянию мы должны обеспечить наконец режим прекращения огня. И поскольку нет доверия к тому, что взятые на себя обязательства будут выполняться, нам удалось обеспечить принятие и поддержку украинского предложения о том, что мы должны отвести от линии соприкосновения артиллерию калибром менее 100 мм, минометы и танки, из которых в основном обстреливались украинские позиции", - сказал президент.

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Он отметил, что вооружение должно быть отведено на 15 км.

"Мы обеспечили, чтобы значительным образом возросло количество инспекторов ОБСЕ, и вдоль линии соприкосновения были расставлены от 10 до 15 постоянно действующих постов наблюдений ОБСЕ, которые с дополнительными мобильными группами будут проверять выполнение этого обязательства, для того, чтобы на расстояние выстрела артиллерия, танки и минометы в основном то, от чего погибают и остаются ранеными украинские воины были отведены", - пояснил Порошенко.

По его словам, "установили очень жесткий срок подписания соглашения - до 3 августа не позже".

"И потом остается 10 дней для того, чтобы ее немедленно имплементировать", - отметил Порошенко.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что во время переговоров он отметил освобождение незаконно удерживаемых заложников. По его словам, в этом Украине поможет Международный комитет красного креста.

"Наконец мы получили согласование российской стороны... сейчас будем проверять, как оно будет выполняться", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом России Владимиром Путиным.

Собеседники обсудили результаты последнего заседания Трехсторонней контактной группы и ее четырех подгрупп, которое состоялось 21 июля в Минске.

Участники разговора подчеркнули необходимость обеспечения надлежащего мониторинга и верификации режима прекращения огня со стороны ОБСЕ и поддержали инициативу Президента Украины относительно безотлагательного подписания в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности по отводу танков, пушек калибром до 100 миллиметров и минометов.

Глава Украинского государства особо подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, в том числе незаконно удерживаемых лиц на территории России, в частности Надежды Савченко.