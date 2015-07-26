Боевики не прекращают обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В частности, он сообщил, что ситуация на Луганском направлении остается относительно напряженной, но контролируемой.

«Противник осуществил минометный обстрел возле города Счастье и поселка Желтое. Кроме того, вооруженные провокации противника зафиксировано вблизи Станицы Луганской, а также в районе Бахмутовской трассы, речь идет о поселке Трехизбенка и Нижнее», - сказал Мотузяник, добавив, что факты применения тяжелого вооружения на указанных рубежах не зафиксированы.

В то же время, по его словам, на Донецком направлении боевики продолжают обстреливать украинских силовиков южнее Светлодарска.

Позиции первой и второй линии обороны северо-западнее Горловки за прошлые сутки также оказались под вражеским огнем.

«Именно на этом участке противник провел обстрел с использованием артиллерии калибром 152 миллиметра», - добавил Мотузяник.

Также, по его словам, в западных пригородах Донецка продолжаются боевые действия, которые ведутся в круглосуточном режиме по всему участку фронта от Авдеевки до Марьинки.

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Представитель АП сообщил, что на Мариупольском направлении продолжается относительное затишье, однако противник все еще держит тяжелое вооружение на передовой.

«Ночью боевики провели обстрел наших позиций вблизи поселка Староигнатовка. При этом применили 122-миллиметровые самоходные установки «Гвоздика». Также кратковременные провокации врага зафиксированы в Чермалыке и Широкино», - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что вчера в зоне АТО было зафиксировано 7 полетов вражеских беспилотников.