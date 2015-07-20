В Станице Луганской террористы перебили газопровод

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, установлено, что примерно с 21:30 до 04:30 20 июля в результате мощного минометного обстрела боевиков в жилых домах перебит газопровод низкого давления.

В результате жители поселка осталась без газоснабжения. В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады.

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Открыто уголовное производстве по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.