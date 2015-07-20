Террористы сегодня более 40 раз со 120-мм минометов обстреляли позиции сил АТО – пресс-центр

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

В пресс-центре констатировали, что за последние несколько дней активность пророссийских незаконных вооруженных формирований усилилась.

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«С 00.25 в течение получаса боевики вели обстрел позиций сил АТО вблизи н.п. Пески, в 03.30 - вблизи н.п. Новотроицкое. В 04.30 кремлевские бандформирования начали интенсивный огонь из 152-х и 122-мм артиллерии, 120-мм минометов по позициям сил АТО в районе н.п. Луганское (Донецкое направление) со стороны н.п. Калиновка. С 05.30 по 06.15 со 122-мм артиллерии обстрелян поселок Луганское», - сказано в сообщении.

Усилиями украинской стороны Совместного центра по контролю и координации обстрел Луганского удалось остановить.

Также, по данным пресс-центра АТО, из запрещенного оружия террористы обстреливали н.п. Светлодарск, Лозовое, Рассадки, Санжаровку.

«Беспокоящий огонь» преступники вели из стрелкового оружия по позициям сил АТО в районе н.п. Пески, Красногоровка, Станица Луганская, Марьинка, Опытное, Березовое, Кирово, Ленинское, Майорск», - отметили в пресс-центре.

«Защитники Украины стойко удерживают оборонительные рубежи, дают достойный отпор врагу и готовы к любому развитию событий. В частности, в местах дислокации подразделений проходят усиленные занятия по боевой подготовкt различных родов войск», - отметили в пресс-центре.