В зоне АТО удалось остановить обстрел Луганского

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. "Сегодня с 4.30 пророссийские бандформирования вели интенсивный огонь из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых минометов по позициям сил АТО в районе Луганского (Донецкое направление) со стороны Калиновки", - говорится в сообщении.

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Также в течение этого времени боевики обстреливали из пушек и минометов калибра более 100 мм (что запрещено Минскими договоренностями) Светлодарск, Лозовое, Рассадки, Санжаровку.

По состоянию на 10.15 усилиями украинской стороны СЦКК во взаимодействии с руководством сектора и представительством вооруженных сил РФ в СЦКК удалось остановить обстрел Луганского.

На место обстрелов выехала группа офицеров-наблюдателей наблюдательного поста СЦКК для проведения фото - и видеофиксации обстрелов