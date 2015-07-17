Боевики обстреляли позиции сил АТО у населенного пункта Химик

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В сообщении отмечается, что боевики продолжают искать слабые места в обороне сил АТО. "С 00.10 боевики обстреляли наши позиции со 120-мм минометов вблизи населенного пункта Химик. В 15.45 начался обстрел из 120-мм минометов позиций сил АТО в районе населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

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В основном, боевики ведут, так называемый "тревожащий огонь". Неоднократно это происходило в районах населенных пунктов Пески, Счастье, Марьинка, Станица Луганская, Широкино, Авдеевка.

"Украинские воины надежно удерживают оборонительные рубежи", - подытожили в пресс-центре.