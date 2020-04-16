Украина начала обмен узниками с ОРЛО - СМИ

Обмен проводится возле моста у поселка Счастье Луганской области.

Украинская сторона и оккупационная администрация "ЛНР" начали обмен удерживаемыми лицами.

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Об этом со ссылкой на ресурсы боевиков сообщают «Новости Донбасса». Отмечается, что обмен проводится возле моста у поселка Счастье Луганской области.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что из ОРЛО Украина планирует получить около 10 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.