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Первые освобожденные в рамках обмена украинцы пересекли КПВВ "Майорское" – Донецкая ОГА

10:43, 16 апреля 2020
Война
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Первые 9 освобожденных из плена / фото Людмила Денисова, Facebook

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Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«На КПВВ «Майорское» встретили первых освобожденных из плена украинцев», - заявил он.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Телеграмм-канале опубликовала фото с девятью освобожденными из плена ОРДО украинцами возле автобуса и отметила: «Наши освобожденные граждане!! Добро пожаловать домой!!».

По словам председателя Донецкой ОГА, такой обмен состоится сегодня и на Луганщине.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

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