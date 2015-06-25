Боевики планировали изготовить БПЛА, способный нести до 100 килограммов бомбовой нагрузки - СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, детали для "беспилотника" заказал "военный комендант" города Первомайск, что на Луганщине.

"Террористы планировали изготовить самолет, способный нести до 100 кг бомбовой нагрузки для совершения террористических актов против сил антитеррористической операции и мирного населения Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники спецслужбы уже установили лица, которые по заказу террористов изготавливали и пытались передать детали для "беспилотника". Во время обысков правоохранители изъяли ключевые элементы, без которых создание беспилотного летательного аппарата становится невозможным.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех лиц, причастных к изготовлению и поставке террористам комплектующих.