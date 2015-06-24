СБУ: На Донбасс под видом "гуманитарной помощи" ввозили товары для финансирования боевиков (фото)

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой выявили и пресекли схему ввоза под видом гуманитарной помощи товаров, предназначенных для финансирования террористической организации "ДНР".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Две "благотворительные организации" получили официальные разрешения на доставку гуманитарной помощи населению на временно оккупированные боевиками территории. Однако, вместе с гуманитарным грузом они ввозили и другие товары народного потребления, преимущественно продукты питания, которые маскировали в грузовиках под разрешенной продукцией", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ установили, что продукты питания незаконно поставлялись в Донецк и Горловку. Затем товары реализовывались через подконтрольные боевикам точки продажи по существенно завышенным ценам. Часть доходов от противоправного бизнеса направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Сейчас поставки продукции на временно оккупированные террористами территории от двух "благотворительных организаций" блокированы. Служба безопасности Украины письмом к Министерству социальной политики инициировала исключение этих организаций из соответствующего реестра.