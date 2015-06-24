Боевики беспрерывно обстреливают силы АТО на Донецком направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Донецком направлении обстановка остается стабильно напряженная. Огонь в западных окраинах Донецка не утихает, особенно активно боевики стреляют по Опытному, Марьинке и Песках. Зафиксировано использование 120-мм минометов со стороны незаконных вооруженных формирований. Также работают вражеские снайперы», - отметил он.

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В то же время, по словам Лысенко, фактов применения крупнокалиберной ствольной артиллерии со стороны противника вчера не было.

«Под Горловкой уже под вечер произошла серия вражеских вооруженных провокаций в ряде пригородов, говорится о Ленинском, Кирово, Светлодарске и Лозовом», - отметил представитель АП по вопросам АТО.

Кроме того, он добавил, что на Луганском направлении наиболее сложная ситуация сохраняется на центральном участке в районе Бахмутской трассы. В частности, поселок Новотошковское был обстрелян из минометов и 152-мм орудий, причем огонь велся с довольно близкого расстояния.

«Не утихает артиллерийская канонада в районе Попасной и Золотого. Также боевики провели серию минометных обстрелов городов Счастье и Станицы Луганской», - сообщил Лысенко.