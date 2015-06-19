Путин указал на роль Запада в решении конфликта на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Хочу обратить внимание наших партнеров, мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же, как мантру повторяют одно и то же: «Россия должна повлиять на юго-восток Украины». Мы влияем, но решить эту проблему только при помощи нашего влияния на юго-восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшнюю официальную власть в Киеве, а этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнеры - европейцы и американцы, давайте вместе работать», - сказал Путин.

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При этом он подчеркнул, что нужно полностью выполнять Минские соглашения, и РФ будет добиваться их выполнения.

Путин заверил, что Россия «ничего не хочет» от власти.

«Мы считаем, что для урегулирования нужно выполнить Минские соглашения, и ключевой момент здесь - элемент политического диалога», - сказал Путин.

Он в очередной раз заявил, что речь идет о конституционной реформе в Украине, децентрализации власти, применять закон об особом статусе этих территорий, принять закон об амнистии, так нельзя вести диалог с людьми, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности, а после этого провести муниципальные выборы.

По его словам, «все это должно произойти по согласованию с Донецком и Луганском».

«Никакого прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не видим. Есть только наметки того, что он начинается. Но прошло уже слишком много времени от того времени, как Минские соглашения были подписаны. Сейчас нужно, еще раз повторяю, наладить прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом. Вот чего не хватает», - сказал Путин.

Он считает, что после этого нужно начать экономическую реабилитацию этих территорий.

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«Я уже много раз говорил, хочу повторить тезис о том, что у нас нет денег, не работает в этом случае. Если сегодняшние киевские руководители считают, что это территория Украины, что там живут украинские граждане, которые имеют право на получение, скажем, пособия по инвалидности или пенсий, и заработали их в рамках действующего в Украине законодательства, то не может киевская власть отказываться платить эту помощь, не имеет права просто, она нарушает собственную Конституцию. Все это должно быть реализовано, причем не на словах, а на деле, на практике», - добавил он.