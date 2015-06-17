Минские переговоры: прогресс без прорыва - BBC

Очередные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, прошедших накануне в Минске, их участники оценили со сдержанным оптимизмом, сообщает корреспондент ВВС Украина Татьяна Мельничук из Беларуси.

"Произошел прогресс, но прорыва не произошло. Над этим еще надо работать", - заявила вечером во вторник после окончания Трехсторонней встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини.

Представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых традиционно приглашают на заседание Трехсторонней (Украина-Россия-ОБСЕ) контактной группы, были более категоричны.

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"Мы ожидали большего, позитивные шаги есть, но их очень мало, чтобы полностью урегулировать конфликт и закрепить перемирие", - заявил журналистам "представитель ДНР" Денис Пушилин.

Очередной раунд переговоров по выполнению Минских соглашений традиционно прошел в закрытом для прессы режиме.

Заключительном заседанию Трехсторонней контактной группы предшествовала работа подгрупп, сформированных ранее при участии представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Но из четырех анонсированных ранее подгрупп на этот раз в Минске работали только три: по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам.

Работа подгруппы по экономическим вопросам на предыдущем заседании также была сорвана, по сообщениям из кулуаров - за неявки российского представителя. Почему подгруппа не собралась сейчас, официально не сообщается.

Однако кое-какие решения все же были достигнуты.

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"Динамика переговоров слабенькая, по некоторым вопросам есть сдвиги. Мы определились по отдельным позициям. В частности, относительно отвода вооружение калибром менее 100 мм. Сейчас согласовываются технические детали, то есть вопрос практически решен", - отметил "представитель ЛНР" Владислав Дейнего.

В то же время вооружение упомянутого калибра должно быть отведено от линии разграничения еще в начале марта. В ОБСЕ указывают, что этот пункт Минских соглашений не выполнили обе стороны конфликта.