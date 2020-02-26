"Хотели сорвать обмен": Пристайко дал объяснения попытке наступления оккупантов на Луганщине

Украина хочет осуществить массовый обмен заложников с Россией.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что попытка прорыва российских оккупантов 18 февраля через линию разграничения в Луганской области была попыткой сорвать переговоры о следующем обмене заложниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сообщил журналистам.

По его словам, последняя провокация на Донбассе, когда оккупанты пытались 18 февраля прорваться через линию разграничения, была направлена на срыв договоренностей, которые реализуются после встречи лидеров стран "нормандского формата".

Читайте такжеРоссийские оккупанты взялись за старое – обстреливают ВСУ из жилых кварталов в ОРДЛО

"Сейчас самая большая договоренность, которую мы ожидаем и над которой мы работаем, - это массовый обмен людей. Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой такой операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (в Луганской области)", - сказал Пристайко.

"Простая и довольно примитивная провокация с убийством нашего солдата, по мнению ее организаторов, может привести к срыву этого процесса. Мы держимся до сих пор, имея более высокую цель", - отметил глава МИД.

Он уточнил, что провокация на Донбассе была совершена со стороны Российской Федерации и тех войск и наемников, которых поддерживает, финансирует, вооружает и обучает Россия.

Также он напомнил, что около 500 человек на Донбассе считаются пропавшими без вести.

"Эта проблема очень серьезная, и именно поэтому мы требуем, чтобы на оккупированную территорию был допущен Красный Крест, который должен проверить - кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться к своим семьям", - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина хочет освободить тех, кто находится на территории оккупированного Донбасса, Крыма и в тюрьмах РФ.

Глава МИД сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не коммуницировал с президентом России Владимиром Путиным после этой провокации, но до нее у них был телефонный разговор.

При этом его спросили, коммуницировала ли в целом Украина с Россией после этой провокации.

"Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала везде. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН... с многими нашими коллегами. В каждом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую происходящую провокацию. Доносим, если провокации будут происходить - то сам мирный процесс под угрозой", - подчеркнул Пристайко.

Также глава МИД уточнил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым встречи не проводил.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, возле Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран "нормандского формата" в ходе встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.