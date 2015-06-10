На Луганщине силы АТО боем оттеснили боевиков на исходную позицию

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня около 16 часов в Луганской области, неподалеку от населенного пункта Сокольники, произошло боевое столкновение военнослужащих одной из механизированных бригад ВС Украины с группой боевиков российско-террористических банд формирований", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время боя противник применял стрелковое оружие, гранатометы и вооружения боевой машины пехоты.

"В результате столкновения боевики были отброшены на исходную позицию. Один из украинских военнослужащих был ранен. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - подчеркивается в сообщении пресс-центра штаба АТО.