В районе донецкого аэропорта активизировались боевые действия

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Кроме активного применения орудий и минометов, противник подтянул к линии соприкосновения бронетехнику – БМП и танки", - сообщил он.

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Неспокойной, по словам Андрея Лысенко, остается также ситуация в районе Горловки – огонь противника не утихал в ее западных, северных и восточных пригородах.

Также неоднократно было зафиксировано использование танков и 152-мм орудий со стороны боевиков к востоку и западу от Светлодарского водохранилища.

"Следует отметить, что противник ведет огонь по нашим позициям и населенным пунктам не только на линии соприкосновения, но и в глубине украинской территории на расстоянии 5-10 км от фронта, где прицельная стрельба возможна только из артиллерии калибром 122 мм и выше", - сказал спикер.

В то же время, по словам Андрея Лысенко, на Луганском направлении местами наиболее интенсивного противостояния были район Золотого и Попасной, где боевики вели сильный минометный огонь, что привело к повреждению линии электропередач. Также сильный бой с применением БМП со стороны противника состоялся в с. Крымское. Кроме того, враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов по Счастью и Станице Луганской, интенсивные обстрелы которых приводят к тяжелым разрушениям.

Андрей Лысенко также отметил, что на Мариупольском направлении боевые действия велись только в селе Широкино. Там, по его словам, бой активизировался во второй половине дня, и противник активно применял тяжелое вооружение, в частности 152-мм орудия и установки "Град-П".