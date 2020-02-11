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Боевики на Донбассе за сутки трижды нарушили режим тишины

19:12, 11 февраля 2020
Война
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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня / фото УНИАН

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС, опубликованной в Facebook.

Отмечается, что боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

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Так, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками.

Также враг дважды обстрелял украинские позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

"Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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