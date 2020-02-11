Оккупанты вчера 5 раз нарушили режим "тишины": били под Донецком и возле Горловки

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты вели огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты осуществили три обстрела позиций ВСУ, а именно: в районе Орехового – из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вильный – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этоих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.