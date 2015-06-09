Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 111 взрывов в районе Донецкого аэропорта

Как говорится в отчете за 7 июня, опубликованном сегодня, миссия ОБСЕ продолжает наблюдать за нарушениями режима прекращения огня вокруг Донецкого аэропорта.

"В течение двух дней, Специальная мониторинговая миссия на наблюдательном посту Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка (подконтролен "ДНР" в 8 км от центра Донецка) в целом услышала не менее 111 взрывов, вызванных входным и выходным артиллерийским и минометным огнем, а также применением стрелкового оружия и легкого вооружения, включая огонь из крупнокалиберного пулемета", - говорится в отчете.

Читайте такжеСегодня вечером боевики за 15 минут осуществили 32 обстрелаНаблюдатели пришли к выводу, что взрывы произошли в местах на запад, северо-запад и север на расстоянии от 2 до 8 км от места пребывания наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что Россия и Украина до сих пор не предоставили миссии информацию об отведенном в зоне АТО тяжелом вооружении и местах его хранения.