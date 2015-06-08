Стороны конфликта на Донбассе еще не предоставили перечень отведенного тяжелого вооружения - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

“Миссия не получила от стран, которые подписали Минские соглашения, информацию об оружии, его размещения, а также подробное описание мест вывода и сохранения этого вооружения. А эта информация нужна для того, чтобы мы могли наблюдать за процессом отвода вооружения”, - сказал Хуг.

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Вместе с тем он отметил, что несмотря на заверения и заявления всех сторон в том, что тяжелое вооружение было отведено, миссия ОБСЕ каждый день продолжает фиксировать наличие и использование тяжелого вооружения в районах, где, согласно с Минскими соглашениями, оно не должно находиться.

Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения.

Боевики также утверждают, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но на самом деле ежедневно применяют его против украинских военных.