На Донбассе зафиксировано три случая нарушения боевиками режима прекращения огня

Боевых потерь со стороны украинских бойцов нет.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в районе проведения операции Объединенных сил.

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Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны относительно ситуации в районе проведения ООС.

Сообщается, что из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупационные войска обстреляли позиции защитников близ Талаковки, которая находится на Донецком направлении. Из аналогичного оружия боевики вели огонь по украинским защитникам неподалёку от Новолуганского, на Луганском направлении. Кроме того, из минометов калибра 82 мм (2 мины), станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил в районе Луганского.

«Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет», - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил ранен.