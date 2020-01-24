Боевики из минометов обстреляли позиции ООС: один украинский военный ранен

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковка. За текущие сутки потерь нет ", - говорится в сообщении.