Хомчак обсудил с командующим силами НАТО в Европе ситуацию на Донбассе

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак провел встречу с командующим командованием Вооруженных сил США в Европе и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, встреча состоялась в рамках визита Хомчака в штаб-квартиру НАТО.

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Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и, безусловно, - в борьбе с российской агрессией», - сказал Хомчак.

В Генштабе напоминают, что накануне в Брюсселе Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Во время участия в этих заседаниях начальник Генштаба ВСУ встретился с начальником штаба Национальной обороны ВСУ Канады генералом Джонатаном Вэнсом. Украинская и канадская стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества и стратегического партнерства в военной сфере, в частности, относительно подготовки канадскими инструкторами личного состава ВСУ в рамках операции «ЮНИФАЕР».

В рамках визита Хомчак также провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ).

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств на Донбассе.