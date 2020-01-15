Украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе - Зеленский

Президент подчеркнул то, чтобы это были именно гуманитарные участки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», - подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность относительно недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» в ходе встречи 9 декабря в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в этих дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. При этом не уточняется, о каких именно участках на Донбассе идет речь.