Был тяжело ранен и умер в больнице: названо имя погибшего на Донбассе бойца

Товарищи погибшего из 28-й бригады обещают отомстить врагу.

В течение минувших суток на Донбассе погиб один военнослужащий – боец 28-й бригады, старший солдат Николай Довженко.

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Об этом сообщается на странице бригады в соцсети. "Около 23 часов противник открыл огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Товарищи 23-летнего бойца выразили соболезнования родным погибшего и пообещали отомстить врагу за потерю.

Как сообщал УНИАН, 9 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.