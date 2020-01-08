Двое украинских военных были ранены в течение дня на Донбассе
18:57, 08 января 2020Война
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Враг дважды обстрелял позиции украинской армии.
REUTERS
В зоне боевых действий на Донбассе в течение дня 8 января были ранены двое украинских защитников.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.
Всего с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и гранатометов различных систем. Вражеский огонь зафиксирован в районе Хутора Вольного, боевики выпустили 42 мины.
На участках разведение ситуация остается стабильной, отметили в штабе.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции, обошлось без потерь.
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