Бьют током, у них все рассчитано: освобожденный из плена украинец рассказал о чудовищных пытках в ФСБ

По словам бывшего узника, российские ФСБшники на Донбассе не стесняются говорить о себе.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook отрывок разговора с освобожденным из плена боевиков украинцем. Бывший пленник, фамилия которого не раскрывается, во всех подробностях описал методику пыток ФСБ.

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"Меня вначале избили при задержании - приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ - они не стесняются о себе говорить.

Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" - это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься», - рассказал пострадавший.

«Потом тебя "освежают". То есть на морозе водой обливают. Приходишь в себя. И снова ток.

Конечно, так можно умереть на месте, боль не переносимая, казалось, ты не выдержишь. Фсбшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач заботливо проверяет и тебе дают "коктейль" - это вода с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, нюхнул, пришел в себя - и снова ток», – продолжил бывший пленник.

По словам освобожденного, смысл процедуры заключается в том, чтобы человек потерял возможность владеть собой и адекватно понимать происходящее.

Он также обмолвился, что выполнял на оккупированной территории некое задание лишь с одним напарником. Но российские ФСБшники «пристегнули» к делу множество невинных гражданских.

«Мы там работали с напарником, но по моему делу ФСБ пристегнуло еще 14 местных жителей, в том числе женщин. Мы реально работали сами, потому так долго и действовали, иначе слишком высокий риск. Но эти 14 по каким-то причинам попали на подвал и "сознались", их тоже осудили со мной. Каково было такое перенести невинным людям, особенно женщинам, они прошли "конвейер" и сознались в том, чего не знали. Страшно слышать звуки тюрьмы, они прошли через ад», - отметил бывший узник боевиков.

«Мне очень помогала держаться мысль, что если останусь живым, смогу когда-нибудь туда вернуться. Я сейчас буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Вечером того же дня освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".