Многим освобожденным из плена украинцам некуда возвращаться – врач

В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц.

Врачи клиники «Феофания», где прошли обследование все освобожденные из плена украинцы, готовы выписать более 90% ранее пленных. Однако у большинства из них нет жилья.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Лига.нет.

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«Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, поскольку у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача: решить эти проблемы. Следующий этап решит и закроет его после выписки из «Феофании», – сказал он.

По его словам, медики почти полностью выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем в освобожденных украинцев нет.

В больнице до сих пор находятся 60 освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц. Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.