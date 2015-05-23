7 месяцев в плену: на Донбассе освободили еще одного "айдаровца" Юрия Костенко

Еще одного украинского военнослужащего освободили из плена террористов - это боец батальона «Айдар» Юрий Костенко.

Как передает ”5 канал”, об этом по телефону сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик.

По его словам, военный пробыл в плену 7 месяцев. На блокпосту его встречала мать. Состояние здоровья Костенко - удовлетворительное.

Читайте такжеБоевики не заинтересованы в обмене "всех на всех" - Будик

Как сообщал УНИАН, накануне из террористического плена был освобожден еще один «киборг», командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом ”За мужество”. Глава государства высоко оценил мужество и героизм Кузьминых как во время защиты Украины, так и во время пребывания в плену.

Он также подчеркнул, что работа по освобождению пленных украинских бойцов продолжается.