Порошенко подтвердил освобождение из плена комбата Олега Кузьминых
22:25, 22 мая 2015Политика
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Командир "киборгов" из Донецкого аэропорта Олег Кузьминых освобожден из плена.
Порошенко подтвердил освобождение из плена комбата Олега Кузьминых | zhitomir.info
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"В 21.58 был освобожден из плена наш Киборг - Олег Кузьминых. Об этом мне только что доложил первый заместитель Главы СБУ Василий Грицак", - написал он.
Порошенко отметил, что украинского военного уволили, а не обменяли.
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Напомним, что 37-летний комбат 90 батальона 81-й десантной бригады попал в плен 20 января 2015 года. Видео, где террористы "ДНР" вывели мужчину в толпу, где каждый пытался его ударить и унизить, всколыхнуло общественность.
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