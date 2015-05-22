Порошенко подтвердил освобождение из плена комбата Олега Кузьминых

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"В 21.58 был освобожден из плена наш Киборг - Олег Кузьминых. Об этом мне только что доложил первый заместитель Главы СБУ Василий Грицак", - написал он.

Порошенко отметил, что украинского военного уволили, а не обменяли.

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Напомним, что 37-летний комбат 90 батальона 81-й десантной бригады попал в плен 20 января 2015 года. Видео, где террористы "ДНР" вывели мужчину в толпу, где каждый пытался его ударить и унизить, всколыхнуло общественность.