Порошенко наградил освобожденного из плена комбата орденом "За мужество" (фоторепортаж)
14:48, 23 мая 2015Война
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Освобожденному из плена командиру 90-го батальона 81-й бригады Олегу Кузьминых вручили орден.
Порошенко наградил Кузьминых орденом / @poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За мужество» освобожденному в пятницу из плена командиру 90-го батальона 81-й бригады Олегу Кузьминых.
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"Мы своих не бросаем! С большим удовольствием пожал руку Олегу Кузьминых и вручил ему орден "За мужество", - написал в Твиттере глава государства.
Легендарный комбат «киборгов» Олег Кузьминых впервые за четыре месяца встретился с родными
Как сообщал УНИАН, вчера вечером из террористического плена был освобожден еще один «киборг», командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых.
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