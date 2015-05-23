Порошенко наградил освобожденного из плена комбата орденом "За мужество" (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За мужество» освобожденному в пятницу из плена командиру 90-го батальона 81-й бригады Олегу Кузьминых.

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"Мы своих не бросаем! С большим удовольствием пожал руку Олегу Кузьминых и вручил ему орден "За мужество", - написал в Твиттере глава государства.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером из террористического плена был освобожден еще один «киборг», командир 90-го батальона 81-й бригады Олег Кузьминых.