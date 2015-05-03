Журналисты зафиксировали передвижение военной техники в центре Донецка (видео)
В сторону северной части города – Киевского района – двигались «Уралы» и «Камазы» с прицепленными гаубицами.
В воскресенье, 3 мая около 13:00 по центру Донецка проехала колонна техники.
«Уралы» и «Камазы» с прицепленными к ним шестью гаубицами двигались в сторону северной части города – Киевского района Донецка, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Как подтвердил "Украинской правде" военный эксперт, на видео засняты Гаубицы Д-30 калибром 122 мм.
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По Минским договоренностям, артиллерия с калибром более 100 мм должна быть отведена от линии разграничения на 50 км.
Киевский район Донецка находится в 5, максимум 10 км от линии разграничения.
Около 18:30 в сети появились сообщения о том, что слышны звуки боя со стороны Спартака - пункт находится на севере Донецка в районе аэропорта.
#Макеевка-18:30,уже с время слышны звуки боя со стороны Спартака, минометы и очереди из крупнокалиберного
— Vasya Makeevskiy (@VasyaMakeevskiy) May 3, 2015