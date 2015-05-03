Журналисты зафиксировали передвижение военной техники в центре Донецка (видео)

В воскресенье, 3 мая около 13:00 по центру Донецка проехала колонна техники.

«Уралы» и «Камазы» с прицепленными к ним шестью гаубицами двигались в сторону северной части города – Киевского района Донецка, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как подтвердил "Украинской правде" военный эксперт, на видео засняты Гаубицы Д-30 калибром 122 мм.

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По Минским договоренностям, артиллерия с калибром более 100 мм должна быть отведена от линии разграничения на 50 км.

Киевский район Донецка находится в 5, максимум 10 км от линии разграничения.

Около 18:30 в сети появились сообщения о том, что слышны звуки боя со стороны Спартака - пункт находится на севере Донецка в районе аэропорта.