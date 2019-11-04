Из-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище

Сегодня боевики на Донбассе сегодня 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Из-за обстрелов возле Новотошковского детей из школы эвакуировали в бомбоубежище.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Во время обстрела окрестностей Новотошковского боевики применили весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия и до минометов различных калибров, а также артиллерии калибра 122 мм.

«На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что жертв среди гражданского населения нет. «После окончания обстрела занятия продолжились», - сказано в сообщении.

В целом, за текущие сутки боевики на Донбассе сегодня 16 раз нарушили режим прекращения огня..

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Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

В частности, 6 обстрелов российские оккупационные войска произвели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Помимо Новотошковского, боевики осуществляли обстрелы возле Новолуганского, Хутора Вильного, Крымского, Троицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы произвели 10 обстрелов, а именно: недалеко от Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки, Гнутового.

По данным штаба, с начала суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов врага ранений пострадал один военнослужащий Объединенных сил.