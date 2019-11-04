Боевики 14 раз стреляли по украинским военным на Донбассе, есть раненый

Оккупанты вели огонь из запрещенных "Минском" минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении минувших суток, 3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: возле Песков и Пищевика – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем; возле Павлополя – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов: неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; в районе Золотого (вне участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов; трижды у Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Зайцевого – из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов; возле Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов врага ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 2 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.